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Маррей и Нисикори снялись с Australian Open

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Энди Маррей и Кеи Нисикори пропустят первый Большой шлем нового сезона.
Энди Маррей
Энди Маррей
Getty Images

Энди Маррей отказался от участия в Australian Open из-за травмы бедра, с которой борется с середины прошлого сезона. По этой же причине британец снялся с турнира в Брисбене.

"К сожалению, в этом году я не сыграю в Мельбурне – я еще не готов выступать. Скоро я полечу домой, чтобы оценить все варианты дальнейших действий.

Надеюсь в скором времени вернуться в игру", – прокомментировал решение Маррей.

Не сыграет в Мельбурне и Кеи Нисикори – японец не успел восстановиться к началу сезона из-за травмы запястья, которая не позволила ему выступить в Брисбене.

"Australian Open – мой любимый турнир из Шлемов. Восстановление после травмы идет хорошо, но пока что я не готов играть матчи в пятисетовом формате", – заявил японец.

Вместо этого Нисикори планирует принять участие в челленджере в Калифорнии, а затем в Далласе, и только потом вернуться на уровень основного тура ATP на турнире в Нью-Йорке.

Напомним, Australian Open стартует 15 января. В основной сетке турнира сыграет украинец Александр Долгополов, а Сергей Стаховский начнет соревнования с квалификации.

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Теги: теннис, Australian Open, Энди Маррей, Кеи Нисикори
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