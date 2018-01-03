Переключиться на мобильную версию

Неизвестный поставил 33 тысячи на победу Кирьоса на Australian Open

Комментариев: 1
Неизвестный сделал космическую ставку на австралийца Ника Кирьоса.
Ник Кирьос
Ник Кирьос
Getty Images

Неизвестный предположил, что Нику Кирьосу по силам выиграть Australian Open, поставив на победу австралийца 33 тысячи евро.

По информации FOX Sports, триумф теннисиста на соревнованиях принесет счастливчику около 1 миллиона евро.

В данный момент победа Ника Кирьоса оценивается коэффициентом 21.

Напомним, что в этом году Открытый чемпионат Австралии по теннис пройдет с 15 по 28 января.

Поделись:
Теги: теннис, Australian Open, Ник Кирьос, ставки букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
its_ok    03.01.2018, 23:23
Оценка:  0
its_ok
он что бы более серьезно относился к делу, то был бы 1-й ракеткой
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь