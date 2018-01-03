Неизвестный поставил 33 тысячи на победу Кирьоса на Australian Open

Неизвестный сделал космическую ставку на австралийца Ника Кирьоса.

Неизвестный предположил, что Нику Кирьосу по силам выиграть Australian Open, поставив на победу австралийца 33 тысячи евро.

По информации FOX Sports, триумф теннисиста на соревнованиях принесет счастливчику около 1 миллиона евро.

В данный момент победа Ника Кирьоса оценивается коэффициентом 21.

Напомним, что в этом году Открытый чемпионат Австралии по теннис пройдет с 15 по 28 января.