Переключиться на мобильную версию

Свитолина: Почти плачу, когда мне нужно прощаться с украинскими поклонниками

Комментариев: 0
Украинская теннисистка – о визите на родину.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Элина Свитолина рассказала, как провела время в Украине во время зимнего межсезонья.

"В Украине я должна была отдыхать, но времени для этого совсем не оказалось. Пять дней я находилась в Киеве, где у меня было много разных дел.

Много детей подходили ко мне и говорили, что смотрят мои матчи. Даже взрослые говорили, что они не спят ночью, чтобы посмотреть, как я играю.

Приятно слышать такие вещи, потому что в Украине я не провожу много времени. Когда я туда приезжаю и встречаюсь с болельщиками, то это потрясающе. Я почти плачу, когда мне нужно прощаться. Так что, это очень мило с их стороны", – рассказала Элина Свитолина во время пресс-конференции на турнире в Брисбене.

Напомним, что украинка пробилась в четвертьфинал соревнований, обыграв Ану Конюх. Также наша спортсменка отметилась лучшим ударом дня.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, WTA, Украина, болельщики
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь