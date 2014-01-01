Свитолина отметилась лучшим ударом дня на турнире в Брисбене

Официальный сайт WTA отметил удар украинки в матче второго круга турнира в Брисбене.

Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла уверенную победу над хорваткой Анной Конюх во втором раунде турнира в австралийском Брисбене.

Удар украинской теннисистки в матче с 44-ой ракеткой мира признан лучшим по итогам игрового дня. Элина изощренно выполнила комбинацию с подачей и выходом к сетке.

Отметим, что следующей соперницей украинки станет 9-я ракетка турнира Йоханна Конта.