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Свитолина отметилась лучшим ударом дня на турнире в Брисбене

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Официальный сайт WTA отметил удар украинки в матче второго круга турнира в Брисбене.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла уверенную победу над хорваткой Анной Конюх во втором раунде турнира в австралийском Брисбене.

Удар украинской теннисистки в матче с 44-ой ракеткой мира признан лучшим по итогам игрового дня. Элина изощренно выполнила комбинацию с подачей и выходом к сетке.

Отметим, что следующей соперницей украинки станет 9-я ракетка турнира Йоханна Конта.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, удар дня, Брисбен, видео
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