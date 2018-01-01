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Стаховский потерпел первое поражение в году

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Украинский теннисист не сумел преодолеть первый круг турнира в австралийском Плейфорде.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Сергей Стаховский после первого же матча покинул турнир категории ATP Challenger в австралийском городе Плейфорд.

В стартовом круге наш спортсмен уступил 152-й ракетке мирового рейтинга Томми Полу из США. Матч состоял из трех сетов и продолжался 2 часа и 28 минут.

Украинец, одержав победу в первой партии, не сумел удержать преимущество и потерпел поражение в двух оставшихся – 3:6, 7:5, 7:5.

Таким образом, Сергей Стаховский проиграл свой первый матч в новом сезоне.

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Теги: теннис, ATP, Сергей Стаховский, Плейфорд
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