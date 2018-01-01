Стаховский потерпел первое поражение в году
Украинский теннисист не сумел преодолеть первый круг турнира в австралийском Плейфорде.
Сергей Стаховский после первого же матча покинул турнир категории ATP Challenger в австралийском городе Плейфорд.
В стартовом круге наш спортсмен уступил 152-й ракетке мирового рейтинга Томми Полу из США. Матч состоял из трех сетов и продолжался 2 часа и 28 минут.
Украинец, одержав победу в первой партии, не сумел удержать преимущество и потерпел поражение в двух оставшихся – 3:6, 7:5, 7:5.
Таким образом, Сергей Стаховский проиграл свой первый матч в новом сезоне.
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