Федерер в очередной раз может пропустить Ролан Гаррос

Теннисист признался, что отказ от турнира давался ему тяжело.

Роджер Федерер пропустил два последних Ролан Гаррос и парижских Мастерс и признался, что может это сделать еще раз.

В интервью L’Equipe Федерер сказал, что не может гарантировать своего участия в Париже и на Ролан Гаррос.

"Нет, я не могу гарантировать участия в Мастерс и Ролан Гаррос. Мастерс» в Берси всегда следует за турниром в Базеле, а Ролан Гаррос проводится на грунте, и я не знаю, что произойдет в новом году.

Я бы очень хотел ответить: "Да, однозначно я вернусь в Париж еще разок". К сожалению, никаких гарантий. Мне тяжело представить, что я никогда не выступлю на Ролан Гаррос или в Берси, но будущее неизвестно.

Я помню, как нам давалось решение сняться с Ролан Гаррос. Физиотерапевт напомнил мне о колене, которое досаждало мне годом ранее. Тренер по физподготовке сказал, что перед переходом на грунт нужно проделать огромную работу и нужно понимать, ради какой цели, просто выступить? Решение оставалось за мной.

Тренеры говорили: "Если цель – Уимблдон, следует реально подумать о пропуске Ролан Гаррос. Спустя сутки я решил, что это тяжелый, но мудрый шаг.

Я впервые сказал нет Шлему, чувствуя себя здоровым. Годом ранее я снялся с Ролан Гаррос из-за колена, которое помешало мне выступить и на US Open. Такое произошло впервые, и это было как-то ненормально", – сказал Федерер.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер в дуэте обыграл сборную Японии на турнире в Перте.