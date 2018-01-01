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Цуренко: В этом году ставлю цель попасть в ТОП-20

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Леся Цуренко рассказала о планах на сезон.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинка Леся Цуренко рассказала, чего ждет от нового сезона, почему любит Брисбен и какие задачи ставит перед собой.

"Я всегда старалась играть по-разному, но теперь хочу атаковать и играть как можно больше агрессивнее.

Я входила в ТОП-50 последние несколько лет, но в этом году я поставила себе цель попасть в ТОП-20.

Я люблю Брисбен. Несколько лет назад я хорошо выступила здесь, но, по иронии судьбы, два года назад я приехала с больным локтем, а в прошлом году — с вирусной инфекцией и не смогла выступить.

Поэтому я рада, что наконец-то могу играть на одном из моих любимых турниров", – цитирует Цуренко официальный сайт WTA.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко успешно стартовала в новом сезоне, одержав первую победу на турнире в Брисбене.

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Теги: Леся Цуренко, теннис, WTA, Брисбен
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