Переключиться на мобильную версию

Цуренко успешно стартовала на турнире в Брисбене

Комментариев: 0
Леся Цуренко начала новый сезон с победы над первой ракеткой Австралии Эшли Барти.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Брисбене. В первом раунде украинка в двух сетах обыграла восьмую сеяную Эшли Барти из Австралии – 6:3, 6:2.

Поединок длился чуть дольше часа. Цуренко не позволила австралийке заработать ни одного брейк-поинта, а сама трижды взяла подачу соперницы.

Брисбен. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Эшли Барти (Австралия, 8) 6:3, 6:2

В следующем круге Цуренко встретится с эстонкой Кайей Канепи, занимающей 99-ю строчку в мировом рейтинге.

Напомним, первый круг соревнований в Брисбене ранее сумела преодолеть Элина Свитолина. Катерина Бондаренко, напротив, зачехлила ракетку на старте турнира.

Поделись:
Теги: теннис, WTA, Брисбен, Леся Цуренко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь