Цуренко успешно стартовала на турнире в Брисбене

Леся Цуренко начала новый сезон с победы над первой ракеткой Австралии Эшли Барти.

Украинская теннисистка Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Брисбене. В первом раунде украинка в двух сетах обыграла восьмую сеяную Эшли Барти из Австралии – 6:3, 6:2.

Поединок длился чуть дольше часа. Цуренко не позволила австралийке заработать ни одного брейк-поинта, а сама трижды взяла подачу соперницы.

Брисбен. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Эшли Барти (Австралия, 8) 6:3, 6:2

В следующем круге Цуренко встретится с эстонкой Кайей Канепи, занимающей 99-ю строчку в мировом рейтинге.

Напомним, первый круг соревнований в Брисбене ранее сумела преодолеть Элина Свитолина. Катерина Бондаренко, напротив, зачехлила ракетку на старте турнира.