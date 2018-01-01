Бондаренко не сумела пробиться во второй раунд турнира в Брисбене

Катерина Бондаренко зачехлила ракетку на старте турнира.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко потерпела поражение в первом раунде основной сетки турнира в Брисбене. Спортсменка не сумела одолеть Кэтрин Беллис из США – 2:6, 5:7.

Поединок длился 1 час и 30 минут. В первом сете Бондаренко дважды не смогла защитить свою подачу и взяла лишь два гейма. На старте второй партии украинка снова отдала подачу сопернице, однако затем дважды сумела сделать брейк и повести со счетом 5:2. Впрочем, Катерина не смогла реализовать свое преимущество, проиграв пять геймов подряд.

Брисбен. Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина, Q) – Кэтрин Беллис (США) 2:6, 5:7

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина прошла во второй круг турнира в Брисбене.