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Бондаренко не сумела пробиться во второй раунд турнира в Брисбене

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Катерина Бондаренко зачехлила ракетку на старте турнира.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко потерпела поражение в первом раунде основной сетки турнира в Брисбене. Спортсменка не сумела одолеть Кэтрин Беллис из США – 2:6, 5:7.

Поединок длился 1 час и 30 минут. В первом сете Бондаренко дважды не смогла защитить свою подачу и взяла лишь два гейма. На старте второй партии украинка снова отдала подачу сопернице, однако затем дважды сумела сделать брейк и повести со счетом 5:2. Впрочем, Катерина не смогла реализовать свое преимущество, проиграв пять геймов подряд.

Брисбен. Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина, Q) – Кэтрин Беллис (США) 2:6, 5:7

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина прошла во второй круг турнира в Брисбене.

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Теги: теннис, Брисбен, Катерина Бондаренко
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