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Свитолина вместе с супергероями провели детский день на турнире в Брисбене

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Также к мероприятию присоединились Гарбинье Мугуруса, Григор Димитров и Ник Кирьос.
Ник Кирьос, Григор Димитров, Элина Свитолина и Гарбинье Мугуруса
Ник Кирьос, Григор Димитров, Элина Свитолина и Гарбинье Мугуруса
brisbaneinternational.com.au

Элина Свитолина вместе с Гарбинье Мугурусой, Григором Димитровым и Ником Кирьосом провели детский день на австралийском турнире в Брисбене.

Помогали в этом известным теннисистам супергерои, а именно Бэтмен, Флэш, Чудо-женщина, а также Супермен.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина узнала первую соперницу на турнире в Брисбене. Также украинка поделилась планами на 2018 год.

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Теги: теннис, WTA, ATP, Брисбен, вне игры, фото, Элина Свитолина, Гарбинье Мугуруса, Григор Димитров, Ник Кирьос
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