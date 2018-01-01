Свитолина вместе с супергероями провели детский день на турнире в Брисбене

Также к мероприятию присоединились Гарбинье Мугуруса, Григор Димитров и Ник Кирьос.

Элина Свитолина вместе с Гарбинье Мугурусой, Григором Димитровым и Ником Кирьосом провели детский день на австралийском турнире в Брисбене.

Помогали в этом известным теннисистам супергерои, а именно Бэтмен, Флэш, Чудо-женщина, а также Супермен.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина узнала первую соперницу на турнире в Брисбене. Также украинка поделилась планами на 2018 год.