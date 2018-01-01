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Долгополов: Хотел бы в 2018 году отыграть полноценный сезон без травм

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Украинский теннисист – о своей первой победе в новом сезоне.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

"У меня было несколько хороших месяцев без травм. Когда я готов физически, то могу играть здорово. Что я подумал, когда не смог подать на победу? Что это только первый матч сезона и это нормально. Я знаю, что пока ты не выиграл, поединок еще не закончен. Но хорошо, что я смог вернуться в игру и отлично отыграть тайбрейк.

Как я провел межсезонье? В это время не хочется куда-то летать, так что я был дома в Киеве с девушкой и семьей. А затем тренировался, как и все.

Планы на Новый год? Мы слишком поздно приехали, чтобы бронировать здесь место в ресторане. Поэтому будем оставаться в номере. Если говорить о целях на 2018 год, то они остались теми же: я хотел бы быть здоровым и отыграть полноценный сезон без серьезных травм, без пауз на 2-3 месяца. Тогда у меня будет шанс на хорошие результаты", – приводит слова Александра Долгополова Большой теннис Украины.

Напомним, что наш спортсмен успешно начал новый сезон, обыграв Диего Шварцмана в первом круге турнира в Брисбене.

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Теги: теннис, ATP, Александр Долгополов, Брисбен
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