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Долгополов успешно начал новый сезон

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Украинский теннисист сумел обыграть Диего Шварцмана в первом круге турнира в Брисбене.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
brisbaneinternational.com.au

Александр Долгополов стартовал с победы на турнире категории ATP 250 в австралийском Брисбене.

В первом круге соревнований наш спортсмен обыграл шестого сеяного Диего Шварцмана из Австралии. Игра продолжалась 1 час и 2 минуты.

Александр Долгополов (Украина) – Диего Шварцман (Аргентина) 6:4, 7:6 (3)

В следующем раунде турнира украинец сыграет с победителем встречи между Орасио Себальосом и одним из теннисистов, который пройдет квалификацию.

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Теги: теннис, ATP, Александр Долгополов, Брисбен
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