Брисбен (WTA): Бондаренко пробилась в основную сетку турнира

Украинская теннисистка успешно преодолела квалификацию турнира категории WTA Premier в Брисбене.

Катерина Бондаренко пробилась в основной раунд турнира категории WTA Premier в австралийском Брисбене.

В финале квалификации наша спортсменка сумела обыграть соотечественницу Даяну Ястремсскую. Теннисистки провели на корте два часа и двадцать минут.

Катерина Бондаренко (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) 6:2, 4:6, 6:4

Среди возможных соперниц украинки по стартовому кругу: Сорана Кырстя (Румыния), Кристина Младенович (6, Франция), Дарья Касаткина (Россия) и Кэтрин Беллис (США).