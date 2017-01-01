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Серена Уильямс проиграла Елене Остапенко в первом матче за 11 месяцев

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Возвращение американки на корт не задалось.
Серена Уильямс и Елена Остапенко
Серена Уильямс и Елена Остапенко
twitter.com/usopen

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс проиграла Елене Остапенко из Латвии в выставочном матче турнира Mubadala World Tennis Championships в Абу-Даби, который стал для американской теннисистки первым после рождения ребенка.

Матч продолжался 1 час 7 минут и завершился со счетом 2:6, 6:3, [5:10]. Отметим, что ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Напомним, что Серена Уильямс не выступала на турнирах WTA с января 2017 года, после победы на Открытом чемпионате Австралии. 1 сентября 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс и Федерер – лучшие спортсмены 2017 года по версии AIPS.

 

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Теги: Серена Уильямc, теннис, Абу-Даби, турнир
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