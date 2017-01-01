Брисбен: Свитолина и Долгополов узнали соперников на старте турнира

В австрийском Брисбене состоялась жеребьевка женского и мужского турниров.

В Брисбене состоялась жеребьевка основной сетки первого турнира в сезоне-2018.

Элина Свитолина, посеянная под 3 номером на "Brisbane International", свой первый поединок в новом сезоне проведет против испанки Карлы Суарес Наварро.

Леся Цуренко открывает турнир матчем с восьмой сеяной Эшли Барти из Австралии.

Единственный представитель Украины в мужской сетке Александр Долгополов открывать свой сезон будет матчем с аргентинцем Диего Шварцманом.

Ранее сообщалось, что Бондаренко и Ястремская поспорят за место в основной сетке турнира в Брисбене