Брисбен: Свитолина и Долгополов узнали соперников на старте турнира
В австрийском Брисбене состоялась жеребьевка женского и мужского турниров.
В Брисбене состоялась жеребьевка основной сетки первого турнира в сезоне-2018.
Элина Свитолина, посеянная под 3 номером на "Brisbane International", свой первый поединок в новом сезоне проведет против испанки Карлы Суарес Наварро.
Леся Цуренко открывает турнир матчем с восьмой сеяной Эшли Барти из Австралии.
Единственный представитель Украины в мужской сетке Александр Долгополов открывать свой сезон будет матчем с аргентинцем Диего Шварцманом.
Ранее сообщалось, что Бондаренко и Ястремская поспорят за место в основной сетке турнира в Брисбене
Полная версия правил