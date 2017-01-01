Бондаренко и Ястремская поспорят за место в основной сетке турнира в Брисбене

Две украинские теннисистки вышли в финал квалификации первого турнира сезона.

Бондаренко и Ястремская сыграют между собой в Брисбене btu.org.ua

Две украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская разыграют между собой место в основной сетке турнира в Брисбене.

Во втором раунде квалификации Катерина Бондаренко за 1 час и 13 минут оформила победу над 18-летней австралийкой Джейми Фурлис 7:5, 6:1.

Даяна Ястремская попала в финал квалификации на отказе лидера посева Натальи Вихлянцевой из России.

Теперь в очном поединке Бондаренко и Ястремской определится одна из обладательниц путевки в основу "Brisbane International", где от Украины также сыграют Элина Свитолина и Леся Цуренко.