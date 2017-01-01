Серена Уильямс и Федерер – лучшие спортсмены 2017 года по версии AIPS
Международная ассоциация спортивной прессы назвала лауреатов года.
Швейцарец Роджер Федерер и американка Серена Уильямс признаны лучшими спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы.
Отметим, что в голосовании приняли участие 517 журналистов из 112 стран.
Лучший спортсмен
1. Роджер Федерер (теннис) – 928 (19.94%)2. Криштиану Роналду (футбол) – 788 (16.94%)3. Лионель Месси (футбол) – 530 (11.39%)4. Льюис Хэмилтон (Формула-1) – 358 (7.69%) 5. Рафаэль Надаль (теннис) – 351 (7.54%)
Лучшая спортсменка
1. Серена Уильямс (теннис) – 651 (13.99%)2. Катинка Хоссу (плавание) – 631 (13.56%)3. Эллисон Феликс (легкая атлетика) – 495 (10.64%)4. Кэтлин Ледеки (плавание) – 442 (9.5%) 5. Гарбинье Мугуруса (теннис) – 351 (7.54%)
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