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Брисбен (WTA): Бондаренко и Ястремская успешно стартовали в квалификации

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Украинские теннисистки пробились во второй раунд квалификации турнира категории WTA Premier в Брисбене.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
Getty Images

Катерина Бондаренко успешно стартовала в квалификации турнира в астралийском Брисбене, обыграв в первом круге местную теннисистку Нэйкту Бэйнс.

Матч продолжался чуть более часа, а украинка отдала сопернице лишь пять геймов – 6:1, 6:4.

Также во второй раунд отбора пробилась Даяна Ястремская, которая сумела одолеть белоруску Веру Лапко со счетом 6:2, 6:4.

В следующем этапе наши спортсменки сыграют против Джейми Форлис и Натальи Вихлянцевой соответственно.

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Теги: теннис, WTA, Брисбен, Катерина Бондаренко, Даяна Ястремская
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