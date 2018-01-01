Брисбен (WTA): Бондаренко и Ястремская успешно стартовали в квалификации

Украинские теннисистки пробились во второй раунд квалификации турнира категории WTA Premier в Брисбене.

Катерина Бондаренко успешно стартовала в квалификации турнира в астралийском Брисбене, обыграв в первом круге местную теннисистку Нэйкту Бэйнс.

Матч продолжался чуть более часа, а украинка отдала сопернице лишь пять геймов – 6:1, 6:4.

Также во второй раунд отбора пробилась Даяна Ястремская, которая сумела одолеть белоруску Веру Лапко со счетом 6:2, 6:4.

В следующем этапе наши спортсменки сыграют против Джейми Форлис и Натальи Вихлянцевой соответственно.