Надаль снялся с турнира в Брисбене

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль принял решение сняться с турнира в Брисбене, который пройдет с 31 декабря по 7 января.

"К сожалению, я вынужден объявить, что в этом году не смогу приехать в Брисбен. Я намеревался сыграть в этом турнире, но после долгого прошедшего сезона и позднего начала подготовки я все еще не готов.

Я отлично провел время в Брисбене в 2017 году. Это было прекрасное начало того месяца в Австралии.

Я увижусь со своими австралийскими болельщиками, когда приземлюсь 4 января в Мельбурне и начну подготовку к Australian Open", — написал Надаль на своей странице в twitter.

I will be seeing my Aussie fans when I land on the 4th in Melbourne and start there my preparation for the Australian Open.