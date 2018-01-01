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Надаль снялся с турнира в Брисбене

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Рафаэль Надаль отказался от выступления на первом турнире сезона-2018.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль принял решение сняться с турнира в Брисбене, который пройдет с 31 декабря по 7 января.

"К сожалению, я вынужден объявить, что в этом году не смогу приехать в Брисбен. Я намеревался сыграть в этом турнире, но после долгого прошедшего сезона и позднего начала подготовки я все еще не готов.

Я отлично провел время в Брисбене в 2017 году. Это было прекрасное начало того месяца в Австралии.

Я увижусь со своими австралийскими болельщиками, когда приземлюсь 4 января в Мельбурне и начну подготовку к Australian Open", — написал Надаль на своей странице в twitter.

Ранее Надаль представил календарь выступлений на 2018 год

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Теги: Рафаэль Надаль, теннис, Брисбен
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