Джокович: В теннисе и в жизни моя цель – наслаждаться тем, что я делаю

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович, который на этой неделе вернется в теннис после травмы локтя, назвал свои цели.

"Я бы соврал и вам, и себе, если бы назвал что-то меньшее возвращения на первую строчку и побед на Шлемах. Я знаю, что делал это в прошлом. Я доказал себе, что способен на это, и почему я не должен снова на это нацеливаться? У меня есть воля, и это самое главное. Нужно сильное желание, нужна вера и нужна целеустремленность. У меня все это есть.

И я не один – это тоже очень важно. Мои родные, моя жена, мои дети, родители, братья и команда всегда рядом, они поддерживают меня и подпитывают энергией.

Сейчас я в таких обстоятельствах, когда нужно искать равновесие. Нужно понимать, что возвращение потребует времени. В следующем сезоне может не получиться, и не нужно спешить. Но когда я вернусь, я не удовлетворюсь меньшим.

В целом в теннисе и в жизни моя цель – наслаждаться тем, что я делаю. Кстати, именно это помогает Роджеру Федереру. Мы все видели, как здорово он выступил в прошедшем сезон после шестимесячного перерыва – я пропустил примерно столько же. Он вернулся и чуть не стал первой ракеткой мира, а Рафа сейчас лидер рейтинга. Это доказывает, что мои цели реалистичны.

Возраст не имеет значения. Если ты заботишься об организме, то он поворачивает время вспять. И настрой тоже помогает – если ты подходишь к делу с детским восторгом, это добавляет сил", –цитирует Новака sport360.

Ранее сообщалось, что Джокович примет участие в выставочном турнире.

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