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В квалификации Australian Open заявлены два украинца

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Стаховский и Ястремская сыграют на турнире в Австралии.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

В заявочных списках Australian Open, опубликованных сегодня на официальном сайте турнира, нашлось место для двух украинских теннисистов.

В квалификационной части мужского турнира сыграет Сергей Стаховский, а в женской Даяна Ястремская.

Киевлянка Ангелина Калинина пропустит первый Шлем сезона из-за того, что заявлена на серии турниров ITF в США.

Напомним, что в основной сетке Открытого чемпионата Австралии Украину представят пять теннисистов – Александр Долгополов, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова.

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Теги: теннис, открытый чемпионат Австралии по теннису, Australian Open
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