В квалификации Australian Open заявлены два украинца
Стаховский и Ястремская сыграют на турнире в Австралии.
В заявочных списках Australian Open, опубликованных сегодня на официальном сайте турнира, нашлось место для двух украинских теннисистов.
В квалификационной части мужского турнира сыграет Сергей Стаховский, а в женской Даяна Ястремская.
Киевлянка Ангелина Калинина пропустит первый Шлем сезона из-за того, что заявлена на серии турниров ITF в США.
Напомним, что в основной сетке Открытого чемпионата Австралии Украину представят пять теннисистов – Александр Долгополов, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова.
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