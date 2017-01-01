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Надаль – о Федерере: Не могу представить себя играющим в его возрасте

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Первая ракетка мира Рафаэль Надаль не планирует играть до возраста своего оппонента – 36-летнего Роджера Федерера.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

"Планирую ли я играть в 36 лет, как Роджер Федерер? Не думаю. У каждого свой путь, и они разные. То, что хорошо для одного, не обязательно является таковым для другого.

Мне 31, и до возраста Федерера еще очень далеко. Я загадываю на ближайшее время, а не на шесть лет вперед. Когда мне было 26, я не думал, что буду играть в 31, а теперь не могу себя представить играющим в теннис в возрасте Роджера.

Это невозможно точно знать, потому что это вопрос физического состояния, ментальности и готовности", – цитирует Рафаэля Надаля AS.

Ранее сообщалось о том, что испанец пропустит турнир в Абу-Даби по состоянию здоровья.

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Теги: теннис, ATP, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер
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