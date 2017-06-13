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Рейтинг ATP: Стаховский поднялся на одну строчку, Долгополов потерял 15 позиций

Комментариев: 8
Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
btu.org.ua

В обновленном рейтинге ATP от 14 января изменений не произошло. Лидеры рейтинга остались неизменными.

Что касается украинцев, то Стаховский поднялся на одну строчку, а вот Долгополов опустился на 15 позиций.

Рейтинг ATP. 14 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9135
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 6385
5 (5). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5350
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4810
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4160
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095
9 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3750
10 (10). Джон Иснер (США) – 3155

...132 (133). Сергей Стаховский (Украина) – 430
...310 (295). Александр Долгополов (Украина) – 100

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Теги: теннис, рейтинг ATP, Александр Долгополов, Сергей Стаховский
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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  20.11.2018, 18:58
Оценка:  0
гость
Сербский пердун красиво смотрится с тарелками и подносами которыми его награждают молодые парни в финалах. Спасибо Хачанову и Звереву за спасение тенниса от Коллапсного Дедка!
    18.09.2018, 18:26
Оценка:  0
Я заробляю більше 7 тисяч доларів на місяць, працюючи неповний робочий день. Я продовжував чути, як інші люди розповідають, скільки грошей вони можуть зробити в Інтернеті, тому я вирішив розглянути це. Ну, це все було правдою і повністю змінило моє життя.

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гость  (аноним)  10.09.2018, 17:53
Оценка:  0
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гость  (аноним)  26.02.2018, 11:47
Оценка:  0
гость
Федя лучший!!!
гость  (аноним)  05.02.2018, 18:19
Оценка:  0
гость
Роджер - писающий мальчик )) Писает глазами )
гость  (аноним)  05.02.2018, 18:18
Оценка:  0
гость
Джокович на пенсии. Дед-скелет понял, что на пенсии лучше , чем в Туре, где есть его точная копия , только на 10 лет моложе. Чон проводил Джоковича на покой.
гость  (аноним)  13.11.2017, 17:12
Оценка:  +1
гость
А что с Джоковичем?
гость  (аноним)  13.06.2017, 10:24
Оценка:  0
гость
ипать значительный))))))))
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