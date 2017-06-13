Рейтинг ATP: Стаховский поднялся на одну строчку, Долгополов потерял 15 позиций

В обновленном рейтинге ATP от 14 января изменений не произошло. Лидеры рейтинга остались неизменными.

Что касается украинцев, то Стаховский поднялся на одну строчку, а вот Долгополов опустился на 15 позиций.

Рейтинг ATP. 14 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9135

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 6385

5 (5). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5350

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4810

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4160

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095

9 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3750

10 (10). Джон Иснер (США) – 3155

...132 (133). Сергей Стаховский (Украина) – 430

...310 (295). Александр Долгополов (Украина) – 100