Рейтинг ATP: Стаховский поднялся на одну строчку

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленном рейтинге ATP от 7 января не произошло изменений не произошло. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович.

Лучший среди украинцев, Сергей Стаховский, поднялся на одну позицию и теперь занимает 133-е место.

Рейтинг ATP. 7 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9135

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 6385

5 (5). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5300

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4810

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4160

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095

9 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3750

10 (10). Джон Иснер (США) – 3155

...133 (134). Сергей Стаховский (Украина) – 430

...295 (260). Александр Долгополов (Украина) – 120