Рейтинг ATP: Стаховский поднялся на одну строчку
Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В обновленном рейтинге ATP от 7 января не произошло изменений не произошло. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович.
Лучший среди украинцев, Сергей Стаховский, поднялся на одну позицию и теперь занимает 133-е место.
Рейтинг ATP. 7 января
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9135
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 6385
5 (5). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5300
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4810
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4160
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095
9 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3750
10 (10). Джон Иснер (США) – 3155
...133 (134). Сергей Стаховский (Украина) – 430
...295 (260). Александр Долгополов (Украина) – 120
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