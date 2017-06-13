Рейтинг ATP: Надаль по-прежнему лидирует, падение украинцев
В обновленном рейтинге ATP от 22 октября произошло одно изменение в первой десятке - американский теннисист Джон Иснер поднялся на девятую строчку.
Лучший из украинцев, Сергей Стаховский, располагается на 150-й позиции.
Рейтинг ATP (22.10.2018):
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7660
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6260
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5760
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5025
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4185
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3825
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3730
9 (10). Джон Иснер (США) – 3380
10 (9). Григор Димитров (Болгария) – 3335
...150 (150). Сергей Стаховский (Украина) – 381
...295 (297). Александр Долгополов (Украина) – 165
...814 (740). Илья Марченко (Украина) – 23
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