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Рейтинг ATP: Надаль по-прежнему лидирует, падение украинцев

Комментариев: 7
Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

В обновленном рейтинге ATP от 22 октября произошло одно изменение в первой десятке - американский теннисист Джон Иснер поднялся на девятую строчку.

Лучший из украинцев, Сергей Стаховский, располагается на 150-й позиции.

Рейтинг ATP (22.10.2018):

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7660
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6260
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5760
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5025
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4185
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3825
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3730
9 (10). Джон Иснер (США) – 3380
10 (9). Григор Димитров (Болгария) – 3335

...150 (150). Сергей Стаховский (Украина) – 381
...295 (297). Александр Долгополов (Украина) – 165
...814 (740). Илья Марченко (Украина) – 23

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Теги: теннис, рейтинг ATP, Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Илья Марченко
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Комментариев (7)
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    18.09.2018, 18:26
Оценка:  0
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гость  (аноним)  10.09.2018, 17:53
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Оценка:  0
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Оценка:  0
гость
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гость  (аноним)  05.02.2018, 18:18
Оценка:  0
гость
Джокович на пенсии. Дед-скелет понял, что на пенсии лучше , чем в Туре, где есть его точная копия , только на 10 лет моложе. Чон проводил Джоковича на покой.
гость  (аноним)  13.11.2017, 17:12
Оценка:  +1
гость
А что с Джоковичем?
гость  (аноним)  13.06.2017, 10:24
Оценка:  0
гость
ипать значительный))))))))
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