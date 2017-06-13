Переключиться на мобильную версию

Рейтинг ATP: Джокович завершил сезон на первой строчке

Комментариев: 7
Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович, который пробился в финал Итогового турнира ATP, завершил сезон на первой строчке мирового рейтинга. Александр Зверев стал триумфатором Итогового турнира, благодаря чему поднялся на 4-ю строчку мирового рейтинга.

Что касается украинцев, то Сергей Стаховский потерял позицию на две строчки. Также две строчки потерял Александр Долгополов, вылетев из топ-300 мирового рейтинга.

Рейтинг ATP. 19 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия)  9045
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания)  7480
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария)  6420
4 (5). Александр Зверев (Германия)  6385
5 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина)  5300
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР)  4710
7 (7). Марин Чилич (Хорватия)  4250
8 (8). Доминик Тим (Австрия)  4095
9 (9). Кеи Нисикори (Япония)  3590
10 (10). Джон Изнер (США) – 3155

...140 (138). Сергей Стаховский (Украина) – 407
...307 (298). Александр Долгополов (Украина) – 165

Поделись:
Теги: теннис, рейтинг ATP, Александр Долгополов, Сергей Стаховский
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
    18.09.2018, 18:26
Оценка:  0
Я заробляю більше 7 тисяч доларів на місяць, працюючи неповний робочий день. Я продовжував чути, як інші люди розповідають, скільки грошей вони можуть зробити в Інтернеті, тому я вирішив розглянути це. Ну, це все було правдою і повністю змінило моє життя.

Це де я почав..........>>>> Ecash10.COM
гость  (аноним)  10.09.2018, 17:53
Оценка:  0
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
гость  (аноним)  26.02.2018, 11:47
Оценка:  0
гость
Федя лучший!!!
гость  (аноним)  05.02.2018, 18:19
Оценка:  0
гость
Роджер - писающий мальчик )) Писает глазами )
гость  (аноним)  05.02.2018, 18:18
Оценка:  0
гость
Джокович на пенсии. Дед-скелет понял, что на пенсии лучше , чем в Туре, где есть его точная копия , только на 10 лет моложе. Чон проводил Джоковича на покой.
гость  (аноним)  13.11.2017, 17:12
Оценка:  +1
гость
А что с Джоковичем?
гость  (аноним)  13.06.2017, 10:24
Оценка:  0
гость
ипать значительный))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь