Рейтинг ATP: Джокович завершил сезон на первой строчке

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Сербский теннисист Новак Джокович, который пробился в финал Итогового турнира ATP, завершил сезон на первой строчке мирового рейтинга. Александр Зверев стал триумфатором Итогового турнира, благодаря чему поднялся на 4-ю строчку мирового рейтинга.

Что касается украинцев, то Сергей Стаховский потерял позицию на две строчки. Также две строчки потерял Александр Долгополов, вылетев из топ-300 мирового рейтинга.

Рейтинг ATP. 19 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9045

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420

4 (5). Александр Зверев (Германия) – 6385

5 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5300

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4710

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4250

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095

9 (9). Кеи Нисикори (Япония) – 3590

10 (10). Джон Изнер (США) – 3155

...140 (138). Сергей Стаховский (Украина) – 407

...307 (298). Александр Долгополов (Украина) – 165