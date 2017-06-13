Рейтинг ATP: Джокович завершил сезон на первой строчке
Сербский теннисист Новак Джокович, который пробился в финал Итогового турнира ATP, завершил сезон на первой строчке мирового рейтинга. Александр Зверев стал триумфатором Итогового турнира, благодаря чему поднялся на 4-ю строчку мирового рейтинга.
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский потерял позицию на две строчки. Также две строчки потерял Александр Долгополов, вылетев из топ-300 мирового рейтинга.
Рейтинг ATP. 19 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9045
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420
4 (5). Александр Зверев (Германия) – 6385
5 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5300
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4710
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4250
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095
9 (9). Кеи Нисикори (Япония) – 3590
10 (10). Джон Изнер (США) – 3155
...140 (138). Сергей Стаховский (Украина) – 407
...307 (298). Александр Долгополов (Украина) – 165
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