Рейтинг ATP: Андерсон стал шестым, Надаль - первый
Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В обновленном рейтинге ATP от 29 октября произошло одно изменение в первой десятке - южноафриканский теннисист Кевин Андерсон поднялся на шестую строчку.
Лучший из украинцев, Сергей Стаховский, располагается на 150-й позиции.
Рейтинг ATP (22.10.2018):
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7660
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6260
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5460
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5115
6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4230
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4050
8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3825
9 (9). Джон Иснер (США) – 3425
10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 3335
...150 (150). Сергей Стаховский (Украина) – 381
...295 (297). Александр Долгополов (Украина) – 165
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