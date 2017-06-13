Рейтинг ATP: Андерсон стал шестым, Надаль - первый

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленном рейтинге ATP от 29 октября произошло одно изменение в первой десятке - южноафриканский теннисист Кевин Андерсон поднялся на шестую строчку.

Лучший из украинцев, Сергей Стаховский, располагается на 150-й позиции.

Рейтинг ATP (22.10.2018):

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7660

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6260

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5460

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5115

6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4230

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4050

8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3825

9 (9). Джон Иснер (США) – 3425

10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 3335

...150 (150). Сергей Стаховский (Украина) – 381

...295 (297). Александр Долгополов (Украина) – 165

