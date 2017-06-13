Рейтинг ATP: в первой десятке изменений не произошло

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленном рейтинге ATP от 9 апреля Александр Долгополов, который является первой ракеткой Украины, поднялся на 52 место. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP (09.04.2018):

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4925

5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4635

6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3665

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3390

9 (9). Джон Иснер (США) – 3125

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

...52 (52). Александр Долгополов (Украина) – 966

...117 (116). Сергей Стаховский (Украина) – 467

...253 (252). Илья Марченко (Украина) – 202