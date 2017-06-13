Рейтинг ATP: Стаховский потерял 23 места, Дель Потро вышел на третье место
В обновленной версии рейтинга ATP от 13 августа в первой десятке произошло одно изменение. Аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро вышел на третье место, а Александр Зверев опустился на четвертое.
Лучший из украинцев, Александр Долгополов, опустился на 82 место, а Сергей Стаховский потерял сразу 23 места.
Рейтинг ATP (13.08.2018):
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10220
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6480
3 (4). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5410
4 (3). Александр Зверев (Германия) – 4845
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4700
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4535
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4085
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3665
9 (9). Джон Иснер (США) – 3570
10 (10). Новак Джокович (Сербия) – 3445...
...82 (81). Александр Долгополов (Украина) – 725
...141 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 411
...336 (337). Илья Марченко (Украина) – 136
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