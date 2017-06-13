Рейтинг ATP: Стаховский потерял 23 места, Дель Потро вышел на третье место

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленной версии рейтинга ATP от 13 августа в первой десятке произошло одно изменение. Аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро вышел на третье место, а Александр Зверев опустился на четвертое.

Лучший из украинцев, Александр Долгополов, опустился на 82 место, а Сергей Стаховский потерял сразу 23 места.

Рейтинг ATP (13.08.2018):

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10220

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6480

3 (4). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5410

4 (3). Александр Зверев (Германия) – 4845

5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4700

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4535

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4085

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3665

9 (9). Джон Иснер (США) – 3570

10 (10). Новак Джокович (Сербия) – 3445...

...82 (81). Александр Долгополов (Украина) – 725

...141 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 411

...336 (337). Илья Марченко (Украина) – 136