Рейтинг ATP: Надаль - первый, Долгополов опустился на 57-е место
В обновленном рейтинге ATP от 30 апреля в первой десятке изменений не произошло. Лидирует по-прежнему Рафаэль Надаль.
Лучший из украинцев, Александр Долгополов, потерял две позиции и теперь занимает 56 место. Потеряли позиции и Сергей Стаховский и Илья Марченко.
Рейтинг ATP (30.04.2018):
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5195
4 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4950
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4980
6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3545
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3345
9 (9). Джон Иснер (США) – 3125
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020
...57 (56). Александр Долгополов (Украина) – 966
...127 (126). Сергей Стаховский (Украина) – 445
...271 (258). Илья Марченко (Украина) – 196
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