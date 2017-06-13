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Рейтинг ATP: Надаль - первый, Долгополов опустился на 57-е место

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Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Рафаэль Надаль – первая ракетка мира
Рафаэль Надаль – первая ракетка мира
Getty Images

В обновленном рейтинге ATP от 30 апреля в первой десятке изменений не произошло. Лидирует по-прежнему Рафаэль Надаль.

Лучший из украинцев, Александр Долгополов, потерял две позиции и теперь занимает 56 место. Потеряли позиции и Сергей Стаховский и Илья Марченко.

Рейтинг ATP (30.04.2018):

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5195
4 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4950
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4980
6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3545
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3345
9 (9). Джон Иснер (США) – 3125
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020

...57 (56). Александр Долгополов (Украина) – 966
...127 (126). Сергей Стаховский (Украина) – 445
...271 (258). Илья Марченко (Украина) – 196

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Теги: теннис, рейтинг ATP, Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Илья Марченко
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  26.02.2018, 11:47
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Федя лучший!!!
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Роджер - писающий мальчик )) Писает глазами )
гость  (аноним)  05.02.2018, 18:18
Оценка:  0
гость
Джокович на пенсии. Дед-скелет понял, что на пенсии лучше , чем в Туре, где есть его точная копия , только на 10 лет моложе. Чон проводил Джоковича на покой.
гость  (аноним)  13.11.2017, 17:12
Оценка:  +1
гость
А что с Джоковичем?
гость  (аноним)  13.06.2017, 10:24
Оценка:  0
гость
ипать значительный))))))))
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