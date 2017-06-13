Рейтинг ATP: Надаль - первый, Долгополов опустился на 57-е место

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленном рейтинге ATP от 30 апреля в первой десятке изменений не произошло. Лидирует по-прежнему Рафаэль Надаль.

Лучший из украинцев, Александр Долгополов, потерял две позиции и теперь занимает 56 место. Потеряли позиции и Сергей Стаховский и Илья Марченко.

Рейтинг ATP (30.04.2018):

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5195

4 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4950

5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4980

6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3545

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3345

9 (9). Джон Иснер (США) – 3125

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020

...57 (56). Александр Долгополов (Украина) – 966

...127 (126). Сергей Стаховский (Украина) – 445

...271 (258). Илья Марченко (Украина) – 196