Рейтинг ATP: Федерер вновь обошел Надаля и стал первой ракеткой мира
В обновленном рейтинге ATP от 14 мая швейцарец Роджер Федерер обошел испанца Рафаэля Надаля и занял первую строчку. Южноафриканец Кевин Андерсон стал седьмой ракеткой мира.
Лучший из украинцев, Александр Долгополов, поднялся на три позиции и теперь занимает 54 место.
Рейтинг ATP (14.05.2018):
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7950
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6015
4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4870
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4770
6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4540
7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3660
8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3545
9 (9). Джон Иснер (США) – 3305
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2930
...54 (57). Александр Долгополов (Украина) – 966
...130 (127). Сергей Стаховский (Украина) – 435
...272 (271). Илья Марченко (Украина) – 196
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