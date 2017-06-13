Рейтинг ATP: Федерер вновь обошел Надаля и стал первой ракеткой мира

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленном рейтинге ATP от 14 мая швейцарец Роджер Федерер обошел испанца Рафаэля Надаля и занял первую строчку. Южноафриканец Кевин Андерсон стал седьмой ракеткой мира.

Лучший из украинцев, Александр Долгополов, поднялся на три позиции и теперь занимает 54 место.

Рейтинг ATP (14.05.2018):

1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7950

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6015

4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4870

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4770

6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4540

7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3660

8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3545

9 (9). Джон Иснер (США) – 3305

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2930

...54 (57). Александр Долгополов (Украина) – 966

...130 (127). Сергей Стаховский (Украина) – 435

...272 (271). Илья Марченко (Украина) – 196