Рейтинг ATP: Федерер первый, Долгополов потерял четыре позиции

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг мужского одиночного разряда.

В первой десятке произошло одно изменение, связанное с потерей рейтинговых очков Джеком Соком, который с восьмой опустился на десятую позицию.

Лучший из украинцев, Александр Долгополов, располагается на 48-й позиции, потеряв за неделю четыре места.

Рейтинг ATP (26.02.2018):

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 10105

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960

4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4450

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 4810

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280

8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2825

9 (10). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 2745

10 (8). Джек Сок (США) – 2650

...48 (44). Александр Долгополов (Украина) – 1001

...118 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 474

...244 (229). Илья Марченко (Украина) – 210