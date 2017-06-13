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Рейтинг ATP: Федерер первый, Долгополов потерял четыре позиции

Комментариев: 4
Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг мужского одиночного разряда.

В первой десятке произошло одно изменение, связанное с потерей рейтинговых очков Джеком Соком, который с восьмой опустился на десятую позицию.

Лучший из украинцев, Александр Долгополов, располагается на 48-й позиции, потеряв за неделю четыре места.

Рейтинг ATP (26.02.2018):

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 10105
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960
4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4450
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 4810
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280
8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2825
9 (10). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 2745
10 (8). Джек Сок (США) – 2650

...48 (44). Александр Долгополов (Украина) – 1001
...118 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 474
...244 (229). Илья Марченко (Украина) – 210

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Теги: теннис, рейтинг ATP, Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Илья Марченко
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  05.02.2018, 18:19
Оценка:  0
гость
Роджер - писающий мальчик )) Писает глазами )
гость  (аноним)  05.02.2018, 18:18
Оценка:  0
гость
Джокович на пенсии. Дед-скелет понял, что на пенсии лучше , чем в Туре, где есть его точная копия , только на 10 лет моложе. Чон проводил Джоковича на покой.
гость  (аноним)  13.11.2017, 17:12
Оценка:  +1
гость
А что с Джоковичем?
гость  (аноним)  13.06.2017, 10:24
Оценка:  0
гость
ипать значительный))))))))
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