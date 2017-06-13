Рейтинг ATP: Федерер первый, Долгополов потерял четыре позиции
Официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг мужского одиночного разряда.
В первой десятке произошло одно изменение, связанное с потерей рейтинговых очков Джеком Соком, который с восьмой опустился на десятую позицию.
Лучший из украинцев, Александр Долгополов, располагается на 48-й позиции, потеряв за неделю четыре места.
Рейтинг ATP (26.02.2018):
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 10105
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960
4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4450
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 4810
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280
8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2825
9 (10). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 2745
10 (8). Джек Сок (США) – 2650
...48 (44). Александр Долгополов (Украина) – 1001
...118 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 474
...244 (229). Илья Марченко (Украина) – 210
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