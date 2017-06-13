Рейтинг ATP: Долгополов поднялся на одну позицию
Официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг мужского одиночного разряда.
Первая десятка лучших осталась без изменений.
Украинец Александр Долгополов улучшил свои позиции и поднялся на одну строчку, завершив борьбу на турнире в Брисбене в четвертьфинале. Еще два украинца Сергей Стаховский и Илья Марченко опустились в рейтинге.
Рейтинг ATP от 20 ноября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 600.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605.
3 (3). Григор Димитров (Болгария) – 4990.
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4060.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805.
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775.
8 (8). Джек Сок (США) – 3165.
9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3060.
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615.
...37 (38). Александр Долгополов (Украина) – 1276
...122 (116). Сергей Стаховский (Украина) – 484
...203 (199). Илья Марченко (Украина) – 260
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