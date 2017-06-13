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Рейтинг ATP: Долгополов поднялся на одну позицию

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Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Рафаэль Надаль – первая ракетка мира
Рафаэль Надаль – первая ракетка мира
Getty Images

Официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг мужского одиночного разряда.

Первая десятка лучших осталась без изменений.

Украинец Александр Долгополов улучшил свои позиции и поднялся на одну строчку, завершив борьбу на турнире в Брисбене в четвертьфинале. Еще два украинца Сергей Стаховский и Илья Марченко опустились в рейтинге.

Рейтинг ATP от 20 ноября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 600. 
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605. 
3 (3). Григор Димитров (Болгария) – 4990. 
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610. 
5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4060. 
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805. 
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775. 
8 (8). Джек Сок (США) – 3165.
9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3060. 
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615.

...37 (38). Александр Долгополов (Украина) – 1276
...122 (116). Сергей Стаховский (Украина) – 484
...203 (199). Илья Марченко (Украина) – 260

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Теги: теннис, рейтинг ATP, Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Илья Марченко
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гость  (аноним)  13.11.2017, 17:12
Оценка:  0
гость
А что с Джоковичем?
гость  (аноним)  13.06.2017, 10:24
Оценка:  -1
гость
ипать значительный))))))))
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