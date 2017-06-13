Рейтинг ATP: Долгополов поднялся на одну позицию

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг мужского одиночного разряда.

Первая десятка лучших осталась без изменений.

Украинец Александр Долгополов улучшил свои позиции и поднялся на одну строчку, завершив борьбу на турнире в Брисбене в четвертьфинале. Еще два украинца Сергей Стаховский и Илья Марченко опустились в рейтинге.

Рейтинг ATP от 20 ноября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 600.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605.

3 (3). Григор Димитров (Болгария) – 4990.

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 4610.

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 4060.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3805.

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3775.

8 (8). Джек Сок (США) – 3165.

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3060.

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2615.

...37 (38). Александр Долгополов (Украина) – 1276

...122 (116). Сергей Стаховский (Украина) – 484

...203 (199). Илья Марченко (Украина) – 260