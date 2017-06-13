Рейтинг ATP: Димитров на пятое место, Андерсон опустился на шестую позицию

Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленной версии рейтинга ATP от 6 августа в первой десятке произошло одно изменение. Болгарин Григор Димитров вышел на пятое место, а южноафриканский теннисист Кевин Андерсон стал шестым.

Лучший из украинцев, Александр Долгополов, опустился на 81 место.

Рейтинг ATP (06.08.2018):

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9310

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5665

4 (4). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5455

5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4610

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4355

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3905

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3665

9 (9). Джон Иснер (США) – 3490

10 (10). Новак Джокович (Сербия) – 3355...

...81 (77). Александр Долгополов (Украина) – 875

...118 (117). Сергей Стаховский (Украина) – 476

...337 (336). Илья Марченко (Украина) – 136