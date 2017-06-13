Рейтинг ATP: Димитров на пятое место, Андерсон опустился на шестую позицию
В обновленной версии рейтинга ATP от 6 августа в первой десятке произошло одно изменение. Болгарин Григор Димитров вышел на пятое место, а южноафриканский теннисист Кевин Андерсон стал шестым.
Лучший из украинцев, Александр Долгополов, опустился на 81 место.
Рейтинг ATP (06.08.2018):
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9310
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5665
4 (4). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5455
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4610
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4355
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3905
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3665
9 (9). Джон Иснер (США) – 3490
10 (10). Новак Джокович (Сербия) – 3355...
...81 (77). Александр Долгополов (Украина) – 875
...118 (117). Сергей Стаховский (Украина) – 476
...337 (336). Илья Марченко (Украина) – 136
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