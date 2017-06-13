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Рейтинг ATP: Димитров на пятое место, Андерсон опустился на шестую позицию

Комментариев: 5
Представляем вашему вниманию обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Григор Димитров
Григор Димитров
Getty Images

В обновленной версии рейтинга ATP от 6 августа в первой десятке произошло одно изменение. Болгарин Григор Димитров вышел на пятое место, а южноафриканский теннисист Кевин Андерсон стал шестым.

Лучший из украинцев, Александр Долгополов, опустился на 81 место.

Рейтинг ATP (06.08.2018):

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9310
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 7080
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5665
4 (4). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5455
5 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4610
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4355
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3905
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3665
9 (9). Джон Иснер (США) – 3490
10 (10). Новак Джокович (Сербия) – 3355...

...81 (77). Александр Долгополов (Украина) – 875
...118 (117). Сергей Стаховский (Украина) – 476
...337 (336). Илья Марченко (Украина) – 136

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Теги: теннис, рейтинг ATP, Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Илья Марченко
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  26.02.2018, 11:47
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Федя лучший!!!
гость  (аноним)  05.02.2018, 18:19
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гость
Роджер - писающий мальчик )) Писает глазами )
гость  (аноним)  05.02.2018, 18:18
Оценка:  0
гость
Джокович на пенсии. Дед-скелет понял, что на пенсии лучше , чем в Туре, где есть его точная копия , только на 10 лет моложе. Чон проводил Джоковича на покой.
гость  (аноним)  13.11.2017, 17:12
Оценка:  +1
гость
А что с Джоковичем?
гость  (аноним)  13.06.2017, 10:24
Оценка:  0
гость
ипать значительный))))))))
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