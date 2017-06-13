Рейтинг WTA: Ястремская обновила личный рекорд
В обновленном рейтинге WTA от 22 октября участница полуфинала турнира в Люксембурге Даяна Ястремская поднялась на шесть позиций и теперь занимает рекордную для себя 60-е место.
Лидер отечественного тенниса Элина Свитолина потеряла одну строчку и оказалась на седьмом месте, а вот чешка Петра Квитова поднялась на пятое, американка Слоан Стивенс – на шестое, голландка Кики Бертенс – на девятое.
Стоит также отметить рост Ангелины Калининой – украинка поднялась сразу на десять позиций. Таким образом, она подобралась к топ-100 лучших теннисисток мира.
Рейтинг WTA (22.10.2018):
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921
2 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 5375
3 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 5086
4 (4). Наоми Осака (Япония) – 4740
5 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4255
6 (8). Слоан Стивенс (США) – 3943
7 (6). Элина Свитолина (Украина) – 3850
8 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 3840
9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3710
10 (14). Дарья Касаткина (Россия) – 3315
...27 (26). Леся Цуренко (Украина) – 1755
...60 (66). Даяна Ястремская (Украина) – 967
...106 (106) Катерина Козлова (Украина) – 577
...108 (118). Ангелина Калинина (Украина) – 552
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