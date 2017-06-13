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Рейтинг WTA: Ястремская обновила личный рекорд

Комментариев: 5
Вашему вниманию обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Tenis Dunyasi Magazine

В обновленном рейтинге WTA от 22 октября участница полуфинала турнира в Люксембурге Даяна Ястремская поднялась на шесть позиций и теперь занимает рекордную для себя 60-е место.

Лидер отечественного тенниса Элина Свитолина потеряла одну строчку и оказалась на седьмом месте, а вот чешка Петра Квитова поднялась на пятое, американка Слоан Стивенс – на шестое, голландка Кики Бертенс – на девятое.

Стоит также отметить рост Ангелины Калининой – украинка поднялась сразу на десять позиций. Таким образом, она подобралась к топ-100 лучших теннисисток мира.

Рейтинг WTA (22.10.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921
2 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 5375
3 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 5086
4 (4). Наоми Осака (Япония) – 4740
5 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4255
6 (8). Слоан Стивенс (США) – 3943
7 (6). Элина Свитолина (Украина) – 3850
8 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 3840
9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3710
10 (14). Дарья Касаткина (Россия) – 3315

...27 (26). Леся Цуренко (Украина) – 1755
...60 (66). Даяна Ястремская (Украина) – 967
...106 (106) Катерина Козлова (Украина) – 577
...108 (118). Ангелина Калинина (Украина) – 552

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Теги: теннис, рейтинг WTA, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Марта Костюк, Даяна Ястремская
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Комментариев (5)
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бандерівець  (аноним)  20.08.2018, 19:53
Оценка:  +1
бандерівець
А ти хто позорник?
KоляТашлинков    20.08.2018, 09:14
Оценка:  -1
KоляТашлинков
Кто это?
гость  (аноним)  05.02.2018, 11:10
Оценка:  0
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Ипатий    08.01.2018, 11:22
Оценка:  0
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гость  (аноним)  13.06.2017, 22:47
Оценка:  -8
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