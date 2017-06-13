Рейтинг WTA: Ястремская обновила личный рекорд

Вашему вниманию обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленном рейтинге WTA от 22 октября участница полуфинала турнира в Люксембурге Даяна Ястремская поднялась на шесть позиций и теперь занимает рекордную для себя 60-е место.

Лидер отечественного тенниса Элина Свитолина потеряла одну строчку и оказалась на седьмом месте, а вот чешка Петра Квитова поднялась на пятое, американка Слоан Стивенс – на шестое, голландка Кики Бертенс – на девятое.

Стоит также отметить рост Ангелины Калининой – украинка поднялась сразу на десять позиций. Таким образом, она подобралась к топ-100 лучших теннисисток мира.

Рейтинг WTA (22.10.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921

2 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 5375

3 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 5086

4 (4). Наоми Осака (Япония) – 4740

5 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4255

6 (8). Слоан Стивенс (США) – 3943

7 (6). Элина Свитолина (Украина) – 3850

8 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 3840

9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3710

10 (14). Дарья Касаткина (Россия) – 3315

...27 (26). Леся Цуренко (Украина) – 1755

...60 (66). Даяна Ястремская (Украина) – 967

...106 (106) Катерина Козлова (Украина) – 577

...108 (118). Ангелина Калинина (Украина) – 552