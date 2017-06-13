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Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой ракеткой мира

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Вашему вниманию обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В обновленном рейтинге WTA от 14 мая Элина Свитолина осталась по-прежнему четвертой ракеткой мира. Также в первой десятке чешка Каролина Плишкова поднялась на пятую строчку, ее соотечественница Петра Квитова – на восьмую.

Леся Цуренко, хоть и проиграла в стартовом раунде турнира в Мадриде, сумела-таки улучшить позиции и поднялась сразу на две строчки. Теперь она занимает 37-е место.

Очередной личный рекорд в WTA-туре установила 15-летняя Марта Костюк, которая после обновления находится на 130-й позиции. Еще одна украинская юниорка Даяна Ястремская, успешно выступив во Франции, прибавила 32 строчки и впервые вошла в топ-150 мирового рейтинга.

Рейтинг WTA (14.05.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 7270
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 6845
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5505
5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5425
6 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 5282
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 5080
8 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4550
9 (8). Винус Уильямс (США) – 4286
10 (9). Слоан Стивенс (США) – 4059

...37 (39). Леся Цуренко (Украина) – 1260
...66 (66). Катерина Козлова (Украина) – 894
...81 (80). Катерина Бондаренко (Украина) – 775
...130 (131). Марта Костюк (Украина) – 471
...135 (136). Ангелина Калинина (Украина) – 455
...148 (180). Даяна Ястремская – 414

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Теги: теннис, рейтинг WTA, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Марта Костюк
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Комментариев (3)
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