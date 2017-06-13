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Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой, Костюк установила новый рекорд

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Вашему вниманию обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В обновленном рейтинге WTA от 7 мая в первой десятке изменений не произошло. Элина Свитолина осталась по-прежнему четвертой.

Очередной личный рекорд установила Марта Костюк, которая поднялась на одну позицию и теперь занимает 133 место.

Отметим, увеличение количества украинок в топ-200 - Катарина Завацкая поднялась сразу на 63 позиции и впервые в карьере вошла в число лучших 200 мировых игроков..

Рейтинг WTA (07.05.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8055
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6065
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5450
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 5273
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5100
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4700
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4276
9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3939
10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 3550

...39 (38) Леся Цуренко (Украина) – 1260
...66 (70) Катерина Козлова (Украина) – 894
...80 (77) Катерина Бондаренко (Украина) – 775
...133 (134). Марта Костюк (Украина) – 462
...136 (137) Ангелина Калинина (Украина) – 455
... 180 (177) Даяна Ястремская – 324
... 197 (260) Катарина Заватская – 290

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Теги: теннис, рейтинг WTA, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Марта Костюк
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Комментариев (3)
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