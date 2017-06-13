Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой, Костюк установила личный рекорд
Официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг организации.
В первой десятке произошло только одно изменение - Елена Остапенко поднялась на одну позицию, впервые в карьере сумев войти в топ-5.
Элина Свитолина осталась на четвертой позиции, Леся Цуренко и Катерина Козлова потеряли одну позицию, Катерина Бондаренко на одну позицию поднялась.
Самой успешной украинкой в рейтинге стала 15-летняя Марта Костюк, которая благодаря успешному выступлению на турнирах в Китае поднялась на 32 позиции, сумев стать пятой ракеткой Украины и установить новый личный рекорд, вплотную подобравшись к топ-150 мирового рейтинга.
Рейтинг WTA (19.03.2018):
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8290
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 7430
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5970
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5425
5 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 4971
6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4905
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4452
9 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3151
10 (10). Анжелик Кербер (Германия) – 3150
...41 (40) Леся Цуренко (Украина) – 1260
...63 (62) Катерина Козлова (Украина) – 922
...73 (74) Катерина Бондаренко (Украина) – 828
...153 (185) Марта Костюк (Украина) – 385
...163 (163) Ангелина Калинина – 362
...164 (164) Даяна Ястремская – 359
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