Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой, Цуренко вернулась в топ-40
Официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг организации.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой четвертую строчку рейтинга WTA по итогам очередной игровой недели.
Лидерство в мире удерживает Симона Халеп, на второй позиции Каролин Возняцки, а третьей идет Гарбинье Мугуруса.
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко поднялась на одну позицию и занимает 40-е место.
Рейтинг WTA (02.04.2018):
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8140
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5970
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5630
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 5611
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4730
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277
9 (12). Слоун Стивенс (США) – 3938
10 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3271
...40 (41) Леся Цуренко (Украина) – 1260
...66 (63) Катерина Козлова (Украина) – 907
...76 (73) Катерина Бондаренко (Украина) – 803
...153 (152) Марта Костюк (Украина) – 381
...162 (162) Ангелина Калинина – 362
...164 (163) Даяна Ястремская – 359
Полная версия правил