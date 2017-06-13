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Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой, Цуренко вернулась в топ-40

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Вашему вниманию обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг организации.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой четвертую строчку рейтинга WTA по итогам очередной игровой недели.
 
Лидерство в мире удерживает Симона Халеп, на второй позиции Каролин Возняцки, а третьей идет Гарбинье Мугуруса. 
 
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко поднялась на одну позицию и занимает 40-е место. 

Рейтинг WTA (02.04.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8140
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5970
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5630
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 5611
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4730
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277
9 (12). Слоун Стивенс (США) – 3938
10 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3271

...40 (41) Леся Цуренко (Украина) – 1260
...66 (63) Катерина Козлова (Украина) – 907
...76 (73) Катерина Бондаренко (Украина) – 803
...153 (152) Марта Костюк (Украина) – 381
...162 (162) Ангелина Калинина – 362
...164 (163) Даяна Ястремская – 359

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Теги: теннис, рейтинг WTA, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Марта Костюк
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Комментариев (3)
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