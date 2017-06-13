Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой
В обновленном рейтинге WTA от 23 апреля в первой десятке изменений не произошло. Элина Свитолина осталась по-прежнему четвертой.
Вообще по итогам прошедшей недели перестановки в рейтинге WTA минимальны, поскольку основным турниром в календаре был Кубок Федерации, за который не дают очки.
Рейтинг WTA (16.04.2018):
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8140
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 6790
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6065
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5630
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 5307
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4730
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4615
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4276
9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3938
10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 3271
...40 (41) Леся Цуренко (Украина) – 1260
...68 (68) Катерина Козлова (Украина) – 894
...78 (78) Катерина Бондаренко (Украина) – 775
...151 (150) Ангелина Калинина (Украина) – 391
...158 (156) Марта Костюк (Украина) – 381
... 162 (161) Даяна Ястремская – 371
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