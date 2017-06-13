Рейтинг WTA: Свитолина осталась четвертой

Вашему вниманию обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленном рейтинге WTA от 23 апреля в первой десятке изменений не произошло. Элина Свитолина осталась по-прежнему четвертой.

Вообще по итогам прошедшей недели перестановки в рейтинге WTA минимальны, поскольку основным турниром в календаре был Кубок Федерации, за который не дают очки.

Рейтинг WTA (16.04.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8140

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 6790

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6065

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5630

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 5307

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4730

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4615

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4276

9 (9). Слоан Стивенс (США) – 3938

10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 3271

...40 (41) Леся Цуренко (Украина) – 1260

...68 (68) Катерина Козлова (Украина) – 894

...78 (78) Катерина Бондаренко (Украина) – 775

...151 (150) Ангелина Калинина (Украина) – 391

...158 (156) Марта Костюк (Украина) – 381

... 162 (161) Даяна Ястремская – 371