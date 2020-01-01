Шаоан Лю стал абсолютным чемпионом мира по шорт-треку, Гандей — 44-й

Француз Себастьян Лепап выиграл суперфинал чемпионата мира.

Венгерский шорт-трекист Шаоан Лю победил в абсолютном зачете чемпионата мира по шорт-треку в Дордрехте.

В суперфинале Шаоан Лю финишировал на шестом месте, которого, однако, венгерскому спортсмену хватило для абсолютного чемпионского титула — первого в карьере этого спортсмена. Вице-чемпмионом мира в абсолютном зачете стал брат Шаоана Шандор Лю, который в суперфинале занял третье место. Замкнул первую абсолютную тройку представитель РСУ Семен Елистартов.

А победил в суперфинале французский шорт-трекист Себастьян Лепап, для которогшо эта победа стала первой в карьере на чемпионатах мира. Еще в середине дистанции Лепап опередил своих соперников на круг и сохранил этот отрыв до конца забега. А вторым стал Итцхак де Лат из Нидерландов, который разделил с Лепапом 4-е место в абсолютном зачете.

Украинский шорт-трекист Олег Гандей в абсолютном зачете занял 44-е место.

Чемпионат мира по шорт-треку

Суперфинал, 3000 метров, мужчины

1. Себастьян Лепап (Франция)

2. Итцхак де Лат (Нидерланды)

3. Шандор Лю (Венгрия)

Абсолютный зачет

1. Шаоан Лю (Венгрия)

2. Шандор Лю (Венгрия)

3. Семен Елистратов (РСУ)

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44. Олег Гандей (Украина)