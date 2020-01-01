Переключиться на мобильную версию

Схюлтинг стала абсолютной чемпионкой мира по шорт-треку, Долгополова - в топ-30

Комментариев: 0
Сюзанна Схюлтинг выиграла суперфинал на 3000 метров.
Сюзанна Схюлтинг
Сюзанна Схюлтинг
Getty Images

Нидерландская шорт-трекистка Сюзанна Схюлтинг стала абсолютной чемпионкой мира по шорт-треку 2021 года.

К трем чемпионским титулам на отдельных дистанциях Схюлтинг добавила убедительную победу в суперфинале на 3000 метров. На финише нидерландка привезла ставшей второй Кортни Саро из Канады, которая стала вице-чемпионкой мира в абсолютном зачете, почти 0,2 секунды. Третье место в суперфинале заняла еще одна нидерландская шорт-трекистка Сельма Паутсма, однако ей этого подиума не хватило для того, чтобы в абслютном зачете опередить Арианну Фонтану из Италии.

Украинская шорт-трекистка Мария Долгополова в абсолютном зачете заняла 29-е место.  

Чемпионат мира по шорт-треку

Суперфинал, женщины

1. Сюзанна Схюлтинг (Нидерланды)

2. Кортни Саро (Канада)

3. Сельма Паутсма (Нидерланды)

Абсолютный зачет

1. Сюзанна Схюлтинг (Нидерланды)

2. Кортни Саро (Канада)

3. Арианна Фонтана (Италия)

...

29. Мария Долгополова (Украина)

Поделись:
Теги: шорт-трек, чемпионат мира
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь