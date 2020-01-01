Схюлтинг стала абсолютной чемпионкой мира по шорт-треку, Долгополова - в топ-30

Сюзанна Схюлтинг выиграла суперфинал на 3000 метров.

Нидерландская шорт-трекистка Сюзанна Схюлтинг стала абсолютной чемпионкой мира по шорт-треку 2021 года.

К трем чемпионским титулам на отдельных дистанциях Схюлтинг добавила убедительную победу в суперфинале на 3000 метров. На финише нидерландка привезла ставшей второй Кортни Саро из Канады, которая стала вице-чемпионкой мира в абсолютном зачете, почти 0,2 секунды. Третье место в суперфинале заняла еще одна нидерландская шорт-трекистка Сельма Паутсма, однако ей этого подиума не хватило для того, чтобы в абслютном зачете опередить Арианну Фонтану из Италии.

Украинская шорт-трекистка Мария Долгополова в абсолютном зачете заняла 29-е место.

Чемпионат мира по шорт-треку

Суперфинал, женщины

1. Сюзанна Схюлтинг (Нидерланды)

2. Кортни Саро (Канада)

3. Сельма Паутсма (Нидерланды)

Абсолютный зачет

1. Сюзанна Схюлтинг (Нидерланды)

2. Кортни Саро (Канада)

3. Арианна Фонтана (Италия)

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29. Мария Долгополова (Украина)