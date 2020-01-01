Шандор Лю стал трехкратным чемпионом мира по шорт-треку

Братья Лю оформили дубль на дистанции 1000 метров.

Венгерский шорт-трекист Шандор Лю обержал победу на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по шорт-треку в нидерландском Дордрехте.

Братья Лю в тактической борьбе вышли на первую и вторую позицию ко второй половине финального забега и свое лидерство уже не упустили. Шандор пересек финишную черту первым, Шаоан — вторым. Таким образом Шандор Лю взял третий чемпионский титул в своей карьере. Третье место занял итальянский шорт-трекист Пьетро Зигель, который взял свой второй подиум на этом чемпионате мира.

Украинец Олег Гандей претендовал на выход в четвертьфинал, однако заработал пенальти и прекратил борьбу на стадии предварительных забегов.

Чемпионат мира по шорт-треку

1000 метров, мужчины

1. Шандор Лю (Венгрия)

2. Шаоан Лю (Венгрия)

3. Пьетро Зигель (Италия)

Напоминаем, что вчера Шаоан Лю стал чемпионом мира на дистанции 500 метров.