Шаоан Лю впервые в карьере стал чемпионом мира по шорт-треку

Венгерский шорт-трекист победил на дистанции 500 метров .

Венгерский шорт-трекист Шаоан Лю стал победил на дистанции 500 метров на чемпионате мира, который проходит в нидерландском Дордрехте.

Со старта забега Шаоан Лю выбрался в лидеры и ушел в отрыв. Под конец забега соперники смогли догнать венгерского шорт-трекиста, однако Лю успешно отработал в защите позиции против представителя РСУ Семена Елистратова и выиграл первый в своей карьере чемпионский титул. А третье место занял итальянский шорт-трекист, одно из открытий нынешнего сезона, Пьетро Зигель.

Украинский шорт-трекист Олег Гандей на самой короткой дистанции претендовал на выход в четвертьфинал, однако получил пенальти и выбыл на стадии предварительных забегов.

Чемпионат мира по шорт-треку

500 метров, мужчины

1. Шаоан Лю (Венгрия)

2. Семен Елистратов (РСУ)

3. Пьетро Зигель (Италия)