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Шаоан Лю впервые в карьере стал чемпионом мира по шорт-треку

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Венгерский шорт-трекист победил на дистанции 500 метров .
Шаоан Лю
Шаоан Лю
facebook.com/ISUShortTrackSpeedSkating

Венгерский шорт-трекист Шаоан Лю стал победил на дистанции 500 метров на чемпионате мира, который проходит в нидерландском Дордрехте.

Со старта забега Шаоан Лю выбрался в лидеры и ушел в отрыв. Под конец забега соперники смогли догнать венгерского шорт-трекиста, однако Лю успешно отработал в защите позиции против представителя РСУ Семена Елистратова и выиграл первый в своей карьере чемпионский титул. А третье место занял итальянский шорт-трекист, одно из открытий нынешнего сезона, Пьетро Зигель.

Украинский шорт-трекист Олег Гандей на самой короткой дистанции претендовал на выход в четвертьфинал, однако получил пенальти и выбыл на стадии предварительных забегов.

Чемпионат мира по шорт-треку

500 метров, мужчины

1. Шаоан Лю (Венгрия)

2. Семен Елистратов (РСУ)

3. Пьетро Зигель (Италия)

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Теги: шорт-трек, чемпионат мира
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