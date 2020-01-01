Шаоан Лю впервые в карьере стал чемпионом мира по шорт-треку
Венгерский шорт-трекист Шаоан Лю стал победил на дистанции 500 метров на чемпионате мира, который проходит в нидерландском Дордрехте.
Со старта забега Шаоан Лю выбрался в лидеры и ушел в отрыв. Под конец забега соперники смогли догнать венгерского шорт-трекиста, однако Лю успешно отработал в защите позиции против представителя РСУ Семена Елистратова и выиграл первый в своей карьере чемпионский титул. А третье место занял итальянский шорт-трекист, одно из открытий нынешнего сезона, Пьетро Зигель.
Украинский шорт-трекист Олег Гандей на самой короткой дистанции претендовал на выход в четвертьфинал, однако получил пенальти и выбыл на стадии предварительных забегов.
Чемпионат мира по шорт-треку
500 метров, мужчины
1. Шаоан Лю (Венгрия)
2. Семен Елистратов (РСУ)
3. Пьетро Зигель (Италия)
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