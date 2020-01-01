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Амлен стал трехкратным чемпионом мира по шорт-треку на 1500 метров

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Шарль Амлен выиграл 14-й титул чемпиона мира в карьере.
Шарль Амлен
Шарль Амлен
facebook.com/ISUShortTrackSpeedSkating

Канадский шорт-трекист Шарль Амлен одержал победу на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в Дордрехте.

Амлен, которому в апреле исполнится 37 лет, на финише смог удержать за собой на десять лет младшего Итцхака де Лата, который выступал на домашнем льду и выиграл первый индивидуальный подиум на чемпионатах мира. Замкнул призовую тройку Семен Елистратов, который представляет РСУ.

Для Амлена эта победа стала третьим титулом чемпиона мира на дистанции 1500 метров и 14-м в общей сложности за карьеру.

Украинский шорт-трекист Олег Гандей претендовал на выход в полуфинал, однако заработал пенальти и выбыл на стадии четвертьфинала, заняв, однако, второе место в рейтинговом финале.

Чемпионат мира по шорт-треку

1500 метров, мужчины

1. Шарль Амлен (Канада)

2. Итцхак де Лат ((Нидерланды)

3. Семен Елистратов (РСУ)

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Теги: шорт-трек, чемпионат мира
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