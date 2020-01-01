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Шестикратный чемпион мира Кнехт: Моя главная проблема — это старт забега

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Шинки Кнехт прокомментировал подготовку к домашнему чемпионату мира по шорт-треку.
Шинки Кнехт против Стивена Дюбуа
Шинки Кнехт против Стивена Дюбуа
Getty Images

Шестикратный чемпион мира по шорт-треку Шинки Кнехт прокомментировал подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 5 по 7 марта в Дордрехте.

По словам Кнехта, главной его проблемой является старт забега, который он мало отрабатывал во время восстановления после тяжелых ожогов в течение двух последних лет.

«Мой старт сейчас — моя главная проблема. Если я над ним поработаю, как следует, то снова буду в топе. Последние два года я не очень много работал над этим — просто хотел кататься и поддерживать форму. А во время длинных тренировочных сессий ты не очень-то фокусируешься на работе над стартом. Само по себе это небольшая проблема, но на дистанции 500 метров становится сложно», - приводит слова нидерландского шорт-трекиста Schaatsen.nl.

Напоминаем, что Украину на чемпионате мира по шорт-треку будут представлять двое спортсменов — Мария Долгополова и Олег Гандей.

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Теги: шорт-трек, чемпионат мира, Нидерланды
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