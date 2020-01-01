Вице-чемпионка Европы Зайдель пропустит чемпионат мира по шорт-треку

Немецкая шорт-трекистка получила тяжелую травму ноги во время тренировки в Роттердаме.

Немецкая шорт-трекистка Анна Зайдель пропустит чемпионат мира по шорт-треку, который пройдет в нидерландском Дордрехте, сообщает официальный сайт Немецкого союза конькобежного спорта и шорт-трека.

Во время тренировок на роттердамской арене «Спортбульвар» Зайдель получила тяжелую травму ноги после неудачного падения. Как сообщается — у спортсменки переломы обеих костей голени. Немецкая шорт-трекистка вернулась домой, в Дрезден, где сегодня была прооперирована. О сроках восстановления и возвращения Зайдель на лед не сообщается.

В январе на чемпионате Европы в польском Гданьске Анна Зайдель стала вице-чемпионкой на дистанции 1500 метров и в суперфинале на дистанции 3000 метров, а также выиграла бронзовую медаль на 1000 метров.