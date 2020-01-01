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Вице-чемпионка Европы Зайдель пропустит чемпионат мира по шорт-треку

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Немецкая шорт-трекистка получила тяжелую травму ноги во время тренировки в Роттердаме.
Анна Зайдель
Анна Зайдель
getty Images

Немецкая шорт-трекистка Анна Зайдель пропустит чемпионат мира по шорт-треку, который пройдет в нидерландском Дордрехте, сообщает официальный сайт Немецкого союза конькобежного спорта и шорт-трека.

Во время тренировок на роттердамской арене «Спортбульвар» Зайдель получила тяжелую травму ноги после неудачного падения. Как сообщается — у спортсменки переломы обеих костей голени. Немецкая шорт-трекистка вернулась домой, в Дрезден, где сегодня была прооперирована. О сроках восстановления и возвращения Зайдель на лед не сообщается.

В январе на чемпионате Европы в польском Гданьске Анна Зайдель стала вице-чемпионкой на дистанции 1500 метров и в суперфинале на дистанции 3000 метров, а также выиграла бронзовую медаль на 1000 метров.

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Теги: шорт-трек, чемпионат мира
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