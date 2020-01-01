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Начало чемпионат мира по лыжным гонкам перенесено из-за жары

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В немецком Оберсторфе обещают резкое потепление.
Джесси Диггинс
Джесси Диггинс
Getty Images

Международная федерация лыжных видов спорта перенесла начало чемпионата мира по лыжным гонкам, запланированное на завтра, 24 февраля, в немецком Оберстдорфе.

В связи с тем, что синоптики на завтра обещают в Оберстдорфе до 15 градусов тепла, квалификация гонки на 5 километров свободным ходом у женщин начнется в 10:00 вместе 13:30, а мужская квалификация гонки на 10 км свободным ходом начнется 11:30 вместо 15:30.

Также перенесли старт спринта, который должен пройти 25 февраля. Квалификации начнутся  в 10:00 вместо 13:15, а финалы — в 12:30 вместо 16:15.

Напоминаем, что сегодня стал известен состав команды Украины, которая выступит на чемпионате мира по шорт-треку в начале марта. 

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Теги: лыжные гонки, чемпионат мира, Германия
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