Мария Долгополова возвращается на чемпионат мира спустя пять лет.

Мария Долгополова и Олег Гандей вошли в состав команды Украины на чемпионат мира по шорт-треку, который пройдет с 5 по 7 марта в нидерландском Дордрехте.

Харковская шорт-трекистка Долгополова возвращается на чемпионат мира спустя пять лет после своего дебюта в сезоне 2015/16.

Для киевлянина Гандея нынешний чемпионат мира станет третьим подряд. Дебютировал на этом уровне столичный спортсмен в сезоне2017/18, однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса чемпионат мира был отменен.

В эстафетах украинские шорт-трекисты выступать не будут.

Напоминаем, что чемпионат мира по шорт-треку 2021 года пропустят команда Великобритании и канадская шорт-трекистка Ким Бутен.