Команда Британии пропустит чемпионат мира по шорт-треку

Британским подданным запрещен въезд в Нидерланды.

Команда Великобритании по шорт-треку во главе с трехкратной чемпионкой мира Элизой Кристи не сможет выступить на чемпионате мира, который пройдет с 5 по 7 марта в нидерландском Дордрехте, сообщает официальный сайт британской ассоциации коньковых видов спорта.

По информации источника, такое решение вынуждено из-за того, что британские подданные попали в список стран, гражданам которых запрещен въезд на территорию Нидерландов. Исключений для элитных спортсменов не сделали.

В составе команды Великобритании должны были выступить трехкратная чемпионка мира Элиза Кристи, а также Холли Хойлэнд и Найл Трэйси, для которых чемпионат мира в Дордрехте должен был стать первым в карьере.

Напоминаем, что в нынешнем сезоне британские шорт-трекисты также пропустили чемпионат Европы, который проходил в январе в польском Гданьске.